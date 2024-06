Die 17. Auflage der Fußball-Europameisterschaft findet in zehn Stadien statt. Eröffnet wird sie wie die WM 2006 in München, das Finale steigt, ebenfalls wie 2006, in Berlin, wo sich das größte Stadion Deutschlands befindet: Das Olympiastadion bietet Platz für 71.000 Fans.