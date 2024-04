Die mangelnde Fahrpraxis nach der Winterpause macht fehleranfällig. Die Routine muss erst wiederhergestellt werden. Auf den Fahrbahnen und in Kurven liegt teilweise auch noch Rollsplitt. Bei niedrigeren Temperaturen haben Reifen zudem weniger Grip. Letztes Wochenende kam es leider schon zu den ersten schweren Motorradunfällen in der heurigen Saison. Ob Anfänger oder aktive Motorradfahrerin – in dieser Infografik finden Sie nützliche Tipps und Informationen für den Start in eine neue Saison.