Mit „Tanz mit den Sternen“ bringt das Theater Lechthaler-Belic ein preisgekröntes irisches Erfolgsstück erstmals nach Österreich.

Das bewegende Stück der Autorin Joanne Ryan erzählt mit überraschender Leichtigkeit von den Höhen und Tiefen des Lebens und wirft einen sensiblen Blick auf das Thema bipolare Störung. Gleichzeitig ist es eine berührende Geschichte über Liebe, Zusammenhalt und den Humor, der selbst in schwierigen Zeiten trägt.



In den Hauptrollen überzeugen Rosie Belic und Eva Herzig als intensives Mutter-Tochter-Duo.

Regisseur Nikolaus Lechthaler inszeniert das Werk feinfühlig und mit großer emotionaler Tiefe.



Ein besonderes Highlight: Zur Premiere reist die preisgekrönte Autorin Joanne Ryan persönlich aus Dublin an.

Jetzt mitmachen und gewinnen:

Nutzen Sie die Chance auf einen außergewöhnlichen Theaterabend, der mit Feingefühl und emotionaler Kraft begeistert und nachhaltig berührt.