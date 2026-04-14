SMASH Festival Graz 2026

Am 9. Mai 2026 verwandeln sich die Kasematten in Graz wieder in ein riesiges Spielfeld für Kreativität und unvergessliche Momente.



Das SMASH Festival ist kein klassischer Designmarkt und auch kein Kunstfestival – es ist beides, alles dazwischen und noch so viel mehr. Und genau das macht’s besonders.



Über 150 Workshops, Live Acts, Drinks, Food & DJs – ein ganzer Tag voller Ideen, guten Vibes und Menschen, die einfach Bock haben, etwas auszuprobieren. Über 1500 BesucherInnen kommen zusammen, um zu erleben, zu gestalten, zu tanzen und sich inspirieren zu lassen.



Was einen erwartet:

- Eine Veranstaltung bei der Kreativität in der Luft liegt

- Workshops überall

- kurze Performances

- spontane DJ-Sets

- leckeres Essen, Drinks

- ein Marketplace mit lokalen Artists und Labels – und natürlich noch viel mehr



Weitere Informationen und Tickets: https://www.smash-festival.com/