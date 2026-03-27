Aktuelle Highlights in der Komödie Graz

Die aktuelle Saison der Komödie Graz hat wieder ein paar richtige Highlights unter anderem mit echten Top-Stars zu bieten! In Kooperation mit der Komödie Graz könnten Sie mit etwas Glück nun zwei davon live erleben! Details zum Gewinnspiel finden Sie in der Infobox.



Gerald Fleischhacker mit „Alter Nicer Mann“

Gerald Fleischhacker ist zurück! Der Großmeister des Pointenhagels gastiert am 04. Mai 2026 mit seinem 6. Soloprogramm in der Komödie Graz – und es wird wieder ein Feuerwerk aus Witz und Wahrheit! Nur nicht so laut, denn er ist ja schon über 50. Was passiert, wenn man sich noch wie 25 fühlt, aber die Realität und der Rücken die Sache anders sehen? Familienchaos, Technikwahn, der tägliche Irrsinn mit dem Internet und dem echten Leben, ganz zu schweigen von den ewigen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Mann und Frau. Gerald Fleischhacker bringt alles auf den Punkt: scharfzüngig, gnadenlos lustig und verdammt nah am echten Leben! Ein Abend wie eine Flasche alter Rotwein: Reif, vielleicht mit einem Hauch von Kork, aber dafür mit ordentlich Wumms ...

Schick Sisters mit dem Muttertagskonzert

Die Schick Sisters laden am 10. Mai 2026 zu einem besonderen Konzerterlebnis am Muttertag ein: Die „Stories Tour“ steht ganz im Zeichen authentischer Musik, tiefgehender Texte und harmonischer Dreiklänge. Hier verschmelzen gefühlvoller Gesang, akustische Instrumentierung und emotionale Geschichten zu einem einzigartigen Musikerlebnis. „Stories“ ist ein akustisches Singer-Songwriter-Konzert mit einer besonderen Mischung aus Folk, Jazz und Pop. Dabei schaffen es die Schick Sisters, ihre Musik so nahbar und emotional zu gestalten, dass sich das Publikum direkt mitgenommen fühlt - in ihre Welt, ihre Geschichten und ihre Harmonien.

Mehr zum Programm der Komödie Graz unter: www.komoedie-graz.at