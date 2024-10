Während die Frage nach dem zukünftigen Beruf Kinder noch zum Strahlen bringt, fühlen sich viele Jugendliche und junge Erwachsene damit zunehmend überfordert. Zu Recht – immerhin scheinen die Möglichkeiten, die sie haben, grenzenlos zu sein. Nicht zu vergessen, dass neue Berufsfelder und dementsprechend auch Ausbildungsoptionen laufend hinzukommen. Wie soll man da den Überblick bewahren? Die BeSt Klagenfurt hat es sich zum Ziel gesetzt, eine ganzheitliche Berufs- und Bildungsorientierung zu ermöglichen.

Die große Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung bietet eine Fülle an Möglichkeiten. Es empfehlen sich folgende Vorbereitungsmaßnahmen:

Jede Chance nutzen!

Workshops, Diskussionsrunden, Gespräche mit Ausstellern führen – die BeSt Klagenfurt steckt voller Möglichkeiten. Um keine Gelegenheit zu verpassen, können sich die Besucher:innen bereits vorab auf der Website der BeSt Klagenfurt www.best-klagenfurt.at einen Überblick über die Highlights und Programmpunkte verschaffen.

Möglichst viel probieren!

Wo sonst hat man die Gelegenheit in eine breite Palette an Tätigkeiten einzutauchen? Im Rahmen der Workshops und Mitmachaktionen können Besucher:innen aktiv werden und so herausfinden, welche Tätigkeiten ihnen tatsächlich Spaß machen und zu einem persönlich passen. Zudem können authentische Einblicke in die Berufswelten der Aussteller erhascht werden.

Mutig sein!

Eine der größten Hürden vieler Besucher:innen ist die direkte Kontaktaufnahme mit den Aussteller:innen. Hierfür werden zahlreiche Aktivitäten geboten, um das Eis zu brechen. Die informelle Messeatmosphäre erzeugt ideale Rahmenbedingungen, um miteinander auf Augenhöhe in Kontakt zu treten. Damit ein guter Eindruck hinterlassen wird, ist Freundlichkeit und ein höfliches Auftreten eine Selbstverständlichkeit.