Die Messe richtet sich in erster Linie an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 13 und 21 Jahren und fungiert als Wegweiser bei einer der wichtigsten Entscheidungen im Leben – der Wahl des Berufs- und Bildungsweges. Zudem werden Informationslücken hinsichtlich Ausbildungsvarianten geschlossen und der Weg in die Lehre geebnet. Auch Eltern und Lehrer:innen, die ihre Schützlinge in Thema Berufs- bzw. Bildungsorientierung unterstützen wollen, sind auf der BeSt richtig.

Beratung und Kennenlernen

Neben allgemeinen Informationen zu Lehre, Matura, Ausbildung und Studium bietet die große Berufs- und Bildungsmesse u. a. auch Informationen zu konkreten Berufsfeldern, Studiengängen, Auslandsaufenthalten, Freiwilligenarbeit und finanziellen Fördermöglichkeiten. Im Rahmen der BeSt Klagenfurt finden zudem die „Tage der Gesundheitsberufe“ statt. In diesem Bereich der Messe werden Ausbildungsvarianten vorgestellt und praktische Einblicke in die vielfältigen Tätigkeitsfelder der Gesundheits- und Pflegeberufe gegeben. Auf der BeSt geht es nicht nur um die Informationsbereitstellung, sondern auch um die persönliche Beratung und das aktive Kennenlernen sowie Ausprobieren beruflicher Tätigkeiten. An den Messeständen werden zahlreiche Mitmachaktionen angeboten. Zusätzlich finden Workshops und Podiumsdiskussionen statt. Das interaktive Rahmenprogramm ist eine wichtige Komponente, um die eigenen Fähigkeiten und Interessen zu testen. Zudem wird Wissen auf eine unterhaltsame Art vermittelt und der persönliche Kontakt zwischen den Aussteller:innen und Besucher:innen forciert – und so der Grundstein für die richtige Berufs- und Bildungswahl gelegt

Allgemeine Infos

Seit über 30 Jahren ist die BeSt eine der größten und umfassendsten Plattformen, wenn es um die Berufs- und Bildungswahl geht. Von Studiengängen bis hin zu Lehrberufen werden alle Möglichkeiten des Bildungs- und Berufsmarktes präsentiert. Die Messe unterstützt somit bei einer der wichtigsten Entscheidungen im Leben. In Klagenfurt findet die Messe alle zwei Jahre statt. Mehr als 110 Aussteller:innen aus unterschiedlichen Bereichen – Bildungsanbietende, Unternehmen, Behörden, Informations- und Beratungsstellen – treffen auf ca. 16.500 Schüler:innen, Maturant:innen und Lehrstellensuchende. Das vielfältige Programm – Mitmachaktionen, Workshops und Diskussionsrunden – und die zahlreichen Aussteller:innen machen die BeSt immer wieder zu einem vollen Erfolg. Organisiert wird die Messe von der SoWi-Holding GmbH unter der Leitung von Matthias Penz und Florian Brunner im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und des Arbeitsmarktservice Österreich.