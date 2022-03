Facebook

Transatlantische Verbundenheit: US-Präsident Joe Biden, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenber © AP

Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Heute und morgen findet in Brüssel ein hochrangiger Gesprächsreigen in Form eines "Gipfeltrios" aus EU, NATO und G-7 statt. Thema ist einmal mehr der Ukraine-Krieg. Auch US-Präsident Joe Biden wird teilnehmen, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich per Video zuschalten. Alle Details finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Kein Öl und Gas aus Russland mehr? Nehammer: „Das ist realitätsfremd“

Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer findet, die Regierungsbilanz im Angesicht von Pandemie, Teuerung und Krieg könne sich sehen lassen. Einem Importstopp für russisches Öl und Gas beim heutigen EU-Gipfel erteilt er im Interview mit der Kleinen Zeitung eine Absage. (Kleine Zeitung PLUS)

Wieder Maskenpflicht: "Die Infektionszahlen haben es notwendig gemacht"

Johannes Rauch verteidigt die Wiedereinführung der Maskenpflicht sowie die Verkürzung der Quarantäne. Diese Schritte seien ein richtiges und wichtiges Signal gewesen. Die steigenden Fallzahlen hätten keine andere Lösung zugelassen. Mehr dazu hier.

Werden die nun beschlossenen Corona-Maßnahmen reichen? Nein. Das ist zu wenig, um die Infektionszahlen nachhaltig zu senken. Ja. Das ist der richtige Weg. Man sollte alle Einschränkungen aufheben. Sie helfen ja doch nicht.

Zollbeamte verhindern illegalen Verkauf von seltenen Papageien

Ein Steirer bot im Internet Papageien zum Verkauf an, die durch das Artenschutzabkommen geschützt sind. Kärntner schöpfte Verdacht. Dem Vogelhändler droht nun ein teures Verfahren, heißt es in einer Aussendung. Alles dazu lesen Sie hier.

15.000 Follower auf Instagram: Jungbäuerin will Wert der Landwirtschaft steigern und zeigt, was schiefläuft

Auf Instagram versorgt Martina Prutsch über 15.000 Follower mit Informationen zur Landwirtschaft. Mit teilweise kritischen Tönen versucht sie das Image der Bauern zu steigern. Hier geht es zur Geschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Martina Prutsch postet aus ihrem Alltag als Jungbäuerin und hat 15.000 Follower auf Instagram © Martina Prutsch (Instagram)

Betrugsverdacht: Falsche Melissa Naschenweng schreibt auf Facebook Fans an

Im Internet sind auch Betrüger unterwegs, die unter dem Namen von Prominenten auftreten. In diesem Fall gibt es aber einen "Schönheitsfehler".

Wales - Österreich: Heute steht für das ÖFB-Team die WM auf dem Spiel

Für Österreichs Fußball-Nationalteam beginnt das Länderspiel-Jahr am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) mit einem Showdown. Im Play-off-Halbfinale in Wales steht nicht weniger als die Chance auf die WM-Teilnahme auf dem Spiel - und die Zukunft von Teamchef Franco Foda. Mehr dazu hier.

Energiebonus beschlossen: Wie Sie zu Ihrem Geld kommen, wann es ausgezahlt wird

Der Nationalrat hat am Mittwoch den Energiekostenausgleich mittels Gutschein beschlossen - für (fast) alle. Er ist nicht die einzige Geldleistung, die die Teuerung abfedern sollen. Ein Überblick darüber, wem was zusteht und wie das Geld ausgezahlt wird. (Kleine Zeitung PLUS)

Was geht? T-Shirts im Test: Ist teuer wirklich besser?

Auch Billigmode hat ihren Preis. Die Fast-Fashion-Industrie schadet der Umwelt extrem, das belegen sogar Studien. Aber ist ein teures Shirt wirklich hochwertiger? Mit einer Schneiderin machen wir den ultimativen Test. Und: Wie man unabhängig vom Budget mit Capsule Wardrobes den Kleiderschrank nachhaltig halten kann.

Noch ein bisschen Zeit für unseren "fair&female"-Podcast?

Reich geboren und dann noch die Aussicht auf ein zweistelliges Millionen-Erbe. Marlene Engelhorn könnte einfach zufrieden ein Luxusleben führen. Doch sie will, dass Superreiche, wie sie selbst, besteuert werden. Im "fair&female"-Podcast haben wir gefragt, wie sie das schaffen will.

