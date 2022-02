Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die 2g-Regel fällt ab Samstag nun auch beim Frisör © APA/ROLAND SCHLAGER

Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Die Regierung setzt trotz des derzeitigen Höhepunkts der Omikron-Welle weitere Öffnungsschritte. Neben den bereits bekannten Lockerungen ab kommendem Samstag wie dem Wegfall der 2G-Regel in Geschäften und Museen kündigte die Regierung am Dienstag an, dass die 2G-Regel bei körpernahen Dienstleistungen ebenfalls ab 12. Februar fällt. Außerdem gibt es keine Personenobergrenze bei Veranstaltungen mehr, hier muss man aber weiterhin geimpft oder genesen sein.

Eintritt auch für Ungeimpfte: Ab Samstag fällt die 2G-Regel auch beim Friseur

Die heimischen Friseure und andere körpernahe Dienstleister haben zuletzt noch gezittert, ob wie erhofft auch für sie mit 12. Februar ebenso wie im Handel die 2G-Verpflichtung wegfällt. Jetzt steht fest, dass ab Samstag auch für sie die 2G-Regel wegfällt.

Unglaublich: Matthias Mayer fuhr im Super-G-Krimi zu seiner dritten Goldenen

Was für ein Rennen, was für ein Athlet: Matthias Mayer wiederholte im Super-G seinen Olympiasieg von Pyeongchang und holte sich in einem echten Krimi sein drittes Olympia-Gold. Ein Gold, mit dem der Kärntner Sportgeschichte schreibt. Mehr dazu hier.

Benjamin Karl schaffte "Lebensprojekt": "Ich liebe Heldengeschichten"

Benjamin Karl holte am Dienstag im "Secret Garden" in Zhangjiakou sensationell mit 36 Jahren die lang ersehnte Goldmedaille bei Olympia. Im Finale bezwang der Wahl-Osttiroler den Slowenen Tim Mastnak. Hier gehts zum Bericht.

Frau (41) tot aufgefunden: Nach Wohnungsbrand in Graz geht die Polizei von Mord aus

Im Grazer Bezirk Lend ist am Montagvormittag nach einem Wohnungsbrand eine Frau tot aufgefunden worden. Der Leichnam wies Spuren von Gewalteinwirkung auf - die Polizei geht daher von Mord aus.

Pensionist starb an Corona: Staatsanwalt ermittelt gegen Nachbarin

Kärntnerin soll trotz Corona-Erkrankung und Absonderungsbescheid Quarantäne nicht eingehalten und einen Mann angesteckt haben. Der ist im Jänner verstorben. Staatsanwaltschaft prüft Zusammenhang.

Für Krebspatienten: Impfpflicht-Ausnahmen: Onkologen schlagen Alarm

Vor einem Jahr wurden Krebspatienten bei der Impfung priorisiert, nun sind sie von der Impfpflicht ausgenommen. Das sorgt für viel Unsicherheit. Die Ärztekammer fürchtet wegen der Impfpflicht einen Ansturm auf Spitalsambulanzen. Veronika Dolna hat recherchiert.

Eurovision Song Contest 2022: DJ Lumix vertritt Österreich in Turin mit Disco-Popsong

"Halo", übersetzt "Heiligenschein", heißt Österreichs Beitrag beim 66. Eurovision Song Contest. Auf der ESC-Bühne in Turin wird DJ Lumix mit Nachwuchssängerin Pia Maria und Tänzern stehen. Radio-Premiere im März, wir haben "Halo" schon gehört. © ORF

Neue Impfstofftechnologie: mRNA-Vakzin zum Hinunterschlucken

Ständig wird nach neuen und effizienteren Methoden gesucht, um medizinische Wirkstoffe zu verabreichen. In den USA wird an einer Technik gearbeitet, die es ermöglichen könnte, Impfstoffe direkt in die Magenwand abzugeben. Mehr dazu hier.

Family-Talk: Arbeit und Familie - wie schaffe ich diesen Spagat?

Im Family-Talk am Donnerstag um 16 Uhr geht es um die Frage, wie man - bzw. sehr oft Frau - familiäre und berufliche Verpflichtungen vereinbaren kann. Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Podcast: Haben Sie noch eine Stunde?

In Weiz geboren, in Wien aufgewachsen, in Ägypten ein Superstar und bei uns immer noch "nur" ein Ausländer? Wie gibts das? Schauspieler, Moderator und "Dancing Star" Faris Rahoma über die Suche nach Heimat, die Vorteile seines Kulturen-Mix und warum er trotzdem auch heute noch gut aufpasst, ehe er Österreich kritisiert. Hören Sie hier herein.