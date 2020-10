Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis Mitte November will Michael Ludwig eine neue Koalition bilden. © APA/HANS PUNZ

Am kommenden Montag beginnt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit den Sondierungsgesprächen über eine künftige neue Stadtregierung. Wie der SPÖ-Landeschef am Freitag bekanntgibt, werde zuerst mit den Neos sondiert, am Dienstag folgen Gespräche mit den Grünen und am Mittwoch mit der ÖVP. Eine Koalition mit der FPÖ hatte Ludwig schon vor der Wahl ausgeschlossen.