Michael Ludwig ist der Gewinner der Wien-Wahl. Lange bevor die Wahl geschlagen war, ging er mit dem Habitus eines Siegers durch die Stadt © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Sonne strahlt, als Michael Ludwig am Sonntagvormittag mit seiner Frau zum Wahllokal marschiert, und auch er grinst breit. Er ist der einzige der Spitzenkandidaten, der nicht bereits mit Wahlkarte gewählt hat. Als Bürgermeister will er ein Signal aussenden: Wir hier in Wien, will er sagen, sind auch in der Pandemie imstande, eine sichere Wahl zu organisieren. Nach der Stimmabgabe plauderte er gelöst mit wartenden Journalisten. Schon in den Wochen davor wirkte er nur selten angespannt. Lange bevor die Wahl geschlagen war, spazierte Ludwig mit dem Habitus eines Siegers durch Wien.