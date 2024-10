US-Präsident Joe Biden hat seinen für Ende der Woche angesetzten Deutschland-Besuch verschoben. Biden werde sich um die Maßnahmen zur Bewältigung der beiden Hurrikane kümmern, teilte sein Büro am Dienstag mit. Auch die Reise nach Angola müsse zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Die deutsche Bundesregierung erklärte, sie sei über die Absage informiert worden. Biden sollte unter anderem am Samstag in Ramstein über den Ukraine-Krieg beraten.

Hurrikan Helene hatte jüngst schwere Schäden im Südosten der USA angerichtet, Hurrikan Milton ist im Anmarsch.