Nachdem letzte Woche der niederösterreichische Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) eine Schülerin aufgrund ihres Migrationshintergrundes beleidigt hatte, gibt es heute in Wien-Favoriten eine "Solidaritätskundgebung für Vielfalt und Zusammenhalt". Mit zur Demonstration rufen alle Bezirksparteiorganisationen auf – außer jene der ÖVP und FPÖ.

Immerhin wurde nach der Aussage des FPÖ-Politikers der Schulhof der beleidigten Schulklasse in Favoriten mit rassistischen Flugblättern gefüllt. Berichten zufolge soll es sich dabei um eine Aktion der rechtsextremistischen Identitären Bewegung gehalten haben.

ÖVP will keine Reden halten

Unter dem Titel "Wien sind wir alle" rufen daher die Favoritner Bezirksorganisationen von Grünen, SPÖ, Neos, SÖZ, Bierpartei, KPÖ und Links am heutigen Montag zur Demonstration auf. Die Kundgebung findet um 19.00 Uhr am Reumannplatz in Wien-Favoriten statt.

Geplant sind Redebeiträge von Daniel Landau, Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger, Kid Pex von der NGO "SOS Balkanroute", SPÖ-Nationalratsabgeordneter Petra Bayr und dem Grünen, Wiener Gemeinderat Niki Kunrath. Die ÖVP wollte nicht als Mitveranstalter einer Kundgebung mit "extrem linken Gruppierungen wie Links oder KPÖ" auftreten, sagte ein Sprecher der ÖVP Wien auf APA-Anfrage. Man werde aber "personell dabei" sein und zeige sich solidarisch mit den Schülerinnen und Schülern, die von Waldhäusl beschimpft worden seien.

SJ und AKS: "Ganz Wien hasst die FPÖ"

Schon am Nachmittag versammelten sich rund 30 Mitglieder der SPÖ-nahen Aktion kritischer Schüler:innen (AKS) Wien sowie der Sozialistischen Jugend (SJ) Wien vor der Parteizentrale der Wiener FPÖ. "Wir wollten die Aussage von Gottfried Waldhäusl nicht unbeantwortet lassen", sagte SJ-Wien-Vorsitzende Rihab Toumi.

Menschen mit Migrationshintergrund seien eine Bereicherung für die ganze Gesellschaft, betonte Toumi – "während die FPÖ definitiv keine Bereicherung ist". Auf Schildern der SPÖ-nahen Jugendlichen war "Nieder mit der FPÖ" und "Kein Platz für Rassismus" zu lesen. Skandiert wurde etwa "Ganz Wien hasst die FPÖ".