Am Anfang geht es ums Skifahren. Seit den 60er Jahren macht er regelmäßig in Lech am Arlberg Skiurlaub, erzählt John Kerry. Kerry war Senator, Präsidentschaftskandidat, Außenminister der USA. Jetzt ist er Sondergesandter für den Klimaschutz. Das eben verabschiedete größte Klimapaket der US-Geschichte trägt seine Handschrift. In Pittsburgh empfängt er Energieministerin Leonore Gewessler und erzählt von seinem Vorarlberger Skilehrer. „Johnny, das Leben in den Bergen ist hart“, habe der ihm immer gesagt. „Das Leben in der Politik ist noch schwerer“, antwortet Gewessler und lacht.