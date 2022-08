Wenn die Tiwag löschen muss, ist wirklich Feuer am Dach. 2011 rettete der Energieversorger mit 220 Millionen Euro Sonderdividende – zu einem Drittel fremdfinanziert – die Hypo Tirol Bank. Um konkret diese Summe hatte der Eigentümervertreter sie „ersucht“. So nannte der Bundesrechnungshof zehn Jahre später die Geldverschiebung im Tiroler Familiensilber. Samt Kritik am Interessenkonflikt des Eigentümervertreters. Das war und ist Landeshauptmann Günther Platter (68) von der Volkspartei.