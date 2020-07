Facebook

Die am Dienstag präsentierte Verschärfung der Maskenpflicht ist seit heute, Freitag, in Kraft. Sie gilt nicht nur, wie von der Regierung bereits angekündigt, im Lebensmittelhandel, in Bäckereien, Tankstellenshops und beim Greißler, sondern auch bei Bank- und Postbesuchen und auch für Besucher von Gesundheitseinrichtungen.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich bis Freitagvormittag im Tagesvergleich um 115 Fälle gestiegen. Das sei zum dritten Mal in dieser Woche dreistellig, aber deutlich weniger als die am Donnerstag gemeldeten 170 neuen Fälle, betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Anstieg sei "kein Grund für einen Alarmismus".

"Die Zahlen entwickeln sich etwas nach oben"

Er wolle nun wieder ein allgemeines, wöchentliches Update über die Corona-Situation liefern, kündigte Anschober an. "Die Zahlen entwickeln sich etwas nach oben international", in Österreich ist der Anstieg "stabiler", betonte er. "Insgesamt erfüllt uns diese Entwicklung natürlich mit Sorge." Das sei "tatsächlich eine sehr, sehr dramatische Situation für die Weltgemeinschaft", sagte Anschober.

Neben den 115 Neuinfektionen wurden in Österreich innerhalb der vergangenen 24 Stunden 99 Genesungen gemeldet. Am Freitagvormittag gab es 103 Covid-19-Patienten in Spitalsbehandlung, ein Plus von einer Person. 17 Erkrankte waren auf Intensivstationen, auch dort sei eine leichte Zunahme zu erkennen, sagte Anschober. Die Zahl der an den Folgen des Coronavirus verstorben Menschen ist seit einer Woche bei 711 Opfern stabil.

Anschober mahnt zu gemeinsamer Abwehr

Die Strategie in Österreich stützt sich unter anderem auf Tests. Bisher wurden laut Anschober 883.000 Testungen durchgeführt, aktuell hob er "starke" Umfeld-Testungen und Screeningprogramme hervor. Außerdem kündigte der Gesundheitsminister "konsequentes Handeln" bei der Einreise aus Risikogebieten an, wo am Freitagnachmittag die entsprechende Verordnung veröffentlicht werden soll. Als dritten Punkt nannte Anschober die seit Mitternacht geltende Ausweitung der Maskenpflicht. "Meine Bitte, mein Appell ist, dass wir uns in dieser Situation wieder alle gemeinsam ganz stark auf die Abwehr der Pandemie konzentrieren", richtete er der Bevölkerung aus.