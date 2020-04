Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die große Maikundgebung am Wiener Rathausplatz ist virusbedingt abgesagt. Am Freitag führt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig stattdessen durch eine 90-minütige TV-Show.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei der Maikundgebung 2019. Heuer ist er Host einer TV-Show zum 1. Mai. © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Die Uniform hat am Feiertag nichts verloren, aber zwei Accessoires gehören für Sozialdemokraten zum 1. Mai dazu: Die rote Nelke und das Maiabzeichen. In den 20er Jahren zeigten sie oft kämpferische Arbeiter, später gerne Nelken, das Parlament, die Köpfe großer Sozialdemokraten oder ein Fahnenmeer. Auch heuer, am 130. Jahrestage des Maiaufmarsches, hat die SPÖ ein Maiabzeichen entworfen. Es zeigt einen einzelnen Fahnenschwinger. Social Distancing macht auch vor politischen Ikonen nicht halt.