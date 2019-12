Facebook

ÖBB-Chef Andreas Matthä: Glaubt an die Zukunft der Bahn © APA/Hans Punz

Die Tunnelgroßprojekte Koralm und Semmering sollen die Südbahn deutlich beschleunigen. Beim Koralmtunnel werde der Durchbruch in der zweiten Tunnelröhre in der ersten Jahreshälfte 2020 erwartet, so der ÖBB-Chef Andreas Matthä. Der Tunnel werde vermutlich planmäßig im Dezember 2025 in Betrieb gehen können. Sorgen bereite der Semmering.