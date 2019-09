Wahlquiz zu Bildung Gesamtschule, Ausbildungsgarantie, Finanzen: Welcher Partei stehst Du am nächsten?

Experten benennen die Herausforderungen. Die Parteien sagen, wie sie dazu stehen. Teste selbst, welche Partei am ehesten deine eigene Position vertritt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Adobe Stock/ Sensay

Alles Neu nach dem 29. September: Experten erarbeiteten mit uns Forderungen an die künftige Regierung. Hier der Wahlcheck zum Thema Bildung.

Unser Experte Mario Steiner vom Institut für höhere Studien in Wien identifiziert bildungspolitische Herausforderungen, die Österreich in Zukunft bewältigen muss. Klickt euch durch unser Quiz, um zu testen, wie die Parteien dazu stehen und mit welcher Partei ihr am ehesten übereinstimmt.

[COPY] (untitled) Quiz Maker - powered by Riddle

Aber Achtung, dieser Wahlcheck dient keinesfalls als Wahlempfehlung, sondern nur als Orientierungshilfe. Im topaktuellen Nachrichten-Bündel zur Nationalratswahl könnt ihr euch immer über alle neuen Entwicklungen informieren. Klicke hier.

Anlässlich der Nationalratswahl gibt es auch ein Abo-Special: 6 Wochen lang könnt ihr gratis die Kleine Zeitung abonnieren. Lust auf mehr? Hier geht‘s zum Angebot.

Hier geht's zum Wahlcheck Klimapolitik.

Hier geht's zum Wahlcheck Migration und Asyl.

Hier geht's zum Wahlcheck Familienpolitik.