Aktion gegen Rassimus © (c) dpa

Der Verein Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit stellt in Wien seinen alljährlichen Rassismus-Report vor. ZARA wurde im Jahr 1999 mit dem Ziel gegründet, Zivilcourage und eine rassismusfreie Gesellschaft in Österreich zu fördern sowie alle Formen von Rassismus zu bekämpfen.

Seit 2017 betreibt ZARA zudem die Beratungsstelle #GegenHassimNetz. Der Bericht wird von Geschäftsführer Hans Dieter Schindlauer, der grünen Wien-Menschenrechtssprecherin Faika El-Nagashi und Wiens Bildungs- und Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) vorgestellt.

Dass Rassismus in Österreich ein großes Problem darstellt, zeigt der Rassismus-Reports für das Jahr 2018. Im Bericht ist eine eindeutige Tendenz zu erkennen, wie man dem Bericht schon vorab entnehmen kann. Während im Jahr 2017 noch 1162 rassistische Fälle beim Verein angezeigt wurden, waren es im Vorjahr bereits 1920 Anzeigen. Die Menschen würden dem Bericht zufolge Vorfälle viel häufiger melden.

„Das sind also keine absoluten Zahlen der Rassismus-Fälle in Österreich, sondern nur die, die bei uns gemeldet wurden“, heißt es bei ZARA. „Es ist hoch an der Zeit, die rassistische und populistische Hetze gegen Muslime zu beenden. Wenn die Hetze in der bisherigen Tonalität weitergeht, werden Nachrichten dieser Art immer wieder auf uns zukommen“, betont Schindlauer.