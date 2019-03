Facebook

Präsentiert heute die Details: Bildungsminister Heinz Faßmann © APA/HANS KLAUS TECHT

Ab Herbst 2020 soll das neue Fach "Ethikunterricht" in der Oberstufe und an Polytechnischen Schulen eingeführt werden, ab 2021 dann auch in den Berufsbildenden Schulen (HTL, HAK) und Berufsschulen. Die 1.300 Lehrer aufzutreiben, die dafür benötigt werden, sei kein Problem, sagt Bildungsminister Heinz Faßmann. Es gebe bereits reges Interesse an dem Fach unter dem Lehrpersonal, ab Herbst soll es Fortbildungen geben.

Heute wollen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Faßmann bei einer Pressekonferenz die Details zum Ethikunterrich präsentieren.

Kurz und Strache besuchen heute gemeinsam mit Faßmann das Wiener Gymnasium Pichelmayergasse – einen von insgesamt 211 Schulstandorten hierzulande, an denen versuchsweise schon seit langem Ethik unterrichtet wird.

Die SPÖ forderte einen Ethikunterricht für alle - und das jedenfalls ab der Sekundarstufe I, also der Unterstufe. Dem Vernehmen nach will Faßmann heute auch den Ausbau des Fachs für Volksschulen und Unterstufen verkünden: Ab dem Schuljahr 2021/2022 soll es auch dort Pilotversuche für Schüler geben, die sich vom Religionsunterricht abmelden. Sie sollen dann zwei Stunden pro Woche Ethikunterricht haben.