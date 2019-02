Zum Wochenauftakt kürt die FPÖ in ihrem Parteivorstand die Kandidaten für die EU-Wahl am 26. Mai. Die Pressekonferenz ab 10.30 im Livestream.

Harald Vilimsky © (c) APA/HANS PUNZ

Zum Wochenauftakt kürt die FPÖ in ihrem Parteivorstand die Kandidaten für die EU-Wahl am 26. Mai. Dass Generalsekretär Harald Vilimsky, der schon bisher im EU-Parlament sitzt, Spitzenkandidat wird, steht schon länger fest. Platz zwei soll dem Vernehmen nach an den steirischen EU-Abgeordneten Georg Mayer gehen. Statt Barbara Kappl dürfte Petra Steger vom Nationalrat nach Brüssel wechseln. Die Tochter von Ex-Vizekanzler Norbert Steger soll Platz drei erhalten. Vorgestellt werden die Kandidaten dann heute in einer Pressekonferenz mit Parteiobmann Heinz-Christian Strache.

Die Kandidatenpräsentation der FPÖ im Livestream ab 10.30 Uhr:

Vilimsky in der ZiB2 am Montagabend:

Vilimsky im Ö1-Morgenjournal am Dienstag:

Auf Twitter startet Vilimsky bereits vor der offiziellen Präsentation der Kandidaten den Wahlkampf für die Europawahl: