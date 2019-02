ÖVP erregt"Unfassbare Entgleisung" der SPÖ zum Burschenbundball

Facebook

Sabine Schatz hat offenbar einen Nerv getroffen © (c) APA/SP O�/SCHWARZL

Für Aufregung in der ÖVP hat am Sonntag ein Beitrag der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Sabine Schatz wegen der Teilnahme von oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer am Burschenbundball in Linz gesorgt. Während man sich der Opfer der "Mühlviertler Hasenjagd" 1945 erinnere, tanze Stelzer am Burschenbundball, twitterte sie sinngemäß Samstagabend. Für die ÖVP eine "unfassbare Entgleisung".

"Mit dem Gedenken an die schrecklichen Taten der Nationalsozialisten spielt man nicht. Das eignet sich nicht zum Wechseln von politischem Kleingeld", mahnte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer die SPÖ-Parteiführung, "endlich Klartext zu sprechen und das zu unterbinden".

"Bodenlose Frechheit"

Oberösterreichs schwarzer Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer forderte gar den Rücktritt von Schatz. Dass Stelzer "nur in die Nähe von rechtsextremen Gedankengut" gebracht werde, sei eine "bodenlose Frechheit". Die "Hasenjagd"-Anspielung sieht er als "schamlosen politischen Missbrauch des NS-Opfer Gedenkens", weshalb Schatz für ihn in "ihrer Funktion als Bereichssprecherin für Erinnerungskultur nicht mehr tragbar ist". Zudem will er eine öffentliche Entschuldigung.

Heute in OÖ: Wir erinnern uns an die so genannte "#MühlviertlerHasenjagd" vor 74 Jahren, wo mehr aus 500 aus dem KZ Mauthausen ausgebrochene Häftlinge unter Beteiligung der Zivilbevölkerung ermordet wurden.

Und Landeshauptmann #Stelzer tanzt am #Burschenbundball. — Sabine Schatz (@SabineSchatz) 2. Februar 2019