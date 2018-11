Josef Riegler, von 1989 bis 1991 Vizekanzler in einer SPÖ-ÖVP-Koalition, blickt mit 80 Jahren zurück: Politik sei schwerer geworden, Ökologie werde vernachlässigt. Er selbst wäre ein Fan von Schwarz-Grün.

Josef Riegler © Ballguide/Tamara Mednitzer

Josef Riegler feiert heute, Donnerstag, seinen 80. Geburtstag. Er wuchs auf einem kleinen Bergbauernhof bei Judenburg auf, Schulweg eineinhalb Stunden. Er war sechs, als sein Vater 1944 als Soldat in Italien fiel – strafweise hatte dieser an die Front müssen, weil die Großmutter „Grüß Gott“ statt „Heil Hitler“ sagte. Die Jugendjahre seien „ein existenzieller Überlebenskampf“ gewesen, schildert Riegler. Über Hochschülerschaft und Katholische Aktion fand er in den ÖVP-Bauernbund.