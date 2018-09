Kassenreform Sparvorschläge der Wirtschaft aus dem Jahr 2017 sorgen für Unruhe

Für die Patienten soll laut türkis-blauer Bundesregierung in Sachen Gesundheitversorgung alles besser werden. Die SPÖ-nahe Plattform "Kontrast" erinnert an Sparvorschläge der Wirtschaft aus dem Vorjahr, die das Gegenteil "versprechen". Die Wirtschaft hat jetzt mehr Einfluss in den Kassen.