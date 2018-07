Facebook

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeister Siegfried Nagl © GEPA pictures

Freunde werden die zwei Parteifreunde wohl nicht mehr. Seit dem abrupten Rückzieher der Grazer Olympia-Bewerbung durch das Nationale Olympische Komitee herrscht gewaltiger Zoff zwischen ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und dem Grazer ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl. Letzterer machte seinem Ärger am Freitag in einem ziemlich heftigen Interview mit der Kleinen Zeitung Luft. Tenor: Das Land, die Landesregierung und dort auch die eigene ÖVP-Fraktion seien die Hauptschuldigen an der geplatzten Olympia-Blase.

