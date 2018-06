Die Integrationsreferenten tagen in Linz und beraten über die Länderwünsche an den Bund in Bezug auf Bleiberechte für Asylwerber.

Georg Knill: "Allein heuer fehlen uns 10.500 Fachkräfte." © Jürgen Fuchs

Heute tagen in Linz die Integrationsreferenten der Länder. Thema sind die Sprachkurse für Flüchtlinge, die auslaufen, wobei gleichzeitig die Anforderungen an das Sprachniveau steigen. Andererseits geht es um Asylwerber in Ausbildung, die fürchten müssen, nach einem negativen Asylbescheid in zweiter Instanz abgeschoben zu werden. In der Steiermark bekamen sie zum Beispiel eine Chance, weil Koch und Kellner als Mangelberufe geführt werden, in Kärnten in anderen Branchen.

Ex-Wirtschaftskammerchef Christoph Leitl forderte ein Bleiberecht für Lehrlinge. Das steirische Wirtschaftsparlament wird heute einen All-Parteien-Antrag beschließen, mit dem man sich das deutsche Modell wünscht: ein Bleiberecht für drei Jahre in der Lehre und zumindest zwei Jahre danach. IV-Präsident Georg Knill: „Alleine heuer fehlen uns 10.500 Fachkräfte." Ein Teil davon lasse sich durch qualifizierte Zuwanderung lösen. "Das 3+2 Modell ist eine geeignete Übergangslösung. Mittelfristig brauchen wir aber eine strategische Zuwanderungspolitik, die Nutzen für Gesellschaft und Wirtschaft stiftet.“

Der Kärntner Tourismussprecher Gabriel Obernosterer verweist darauf, dass Asylrecht von Zuwanderung zu trennen sei, über die Rot-Weiß-Rot-Karte aber Zuwanderer in Mangelberufen geholt und gehalten werden sollten. „Uns fehlen die Leute in der Gastronomie.“

Unternehmerin Maria Santner aus der Steiermark (Anton Paar GmbH) geht eine befristete Behaltemöglichkeit von Lehrlingen zu wenig weit: „Sie sollen bleiben dürfen, für immer. Wir brauchen sie ja, in der Zerspanung zum Beispiel, ganz, ganz dringend.“ Ähnlich der Feldbacher Bürgermeister Josef Ober: Viele Firmen aus seinem Bezirk fänden einfach keine Lehrlinge mehr für ihre Betriebe. Wichtig ist Ober nur, ebenso wie Obernosterer, dass das Asylrecht über andere Wege nicht "ausgehebelt" werde. Die Asylverfahren müssten beschleunigt werden, wenn erwiesen sei, dass Menschen gebraucht würden und sich integrierten, müsse ihnen auch die Rot-Weiß-Rote Karte offenstehen.

Baugewerkschafter Beppo Muchitsch verweist auf das Koalitionsabkommen: Es sollen entsprechend der Vereinbarung von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache mehr erwünschte Arbeitskräfte aus Drittstaaten nach Österreich geholt werden. „Da wäre es logisch, die, die schon im Land sind, zu beschäftigen, bevor man andere neu holt.“

Grundsätzlich sei es aber vor allem wichtig, die Menschen ihre Ausbildung fertig machen zu lassen. Ins selbe Horn stoßen Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk und ÖGB-Chef Horst Schachner aus der Steiermark.

