Die Anfechtungsschrift gegen das Rauchen in heimischen Lokalen scheidet auch die Geister unter Verfassungsrechtlern. Beim Gesundheitsministerium will man das VfGH-Urteil abwarten.

Peter Hacker, Ulli Sima, Bernd-Christian Funk © (c) APA/ROLAND SCHLAGER

Nächster Akt in der Causa Nichtraucherschutz: Nachdem die türkis-blaue Bundesregierung das Rauchverbot in der heimischen Gastronomie gekippt hat, bereitet die Wiener Landesregierung eine Verfassungsklage vor, um das Rauchen in Lokalen doch noch zu verhindern. Umweltstadträtin Ulli Sima und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) haben gemeinsam mit dem Verfassungsexperten Bernd-Christian Funk eine mehr als 30 Seiten starke Anfechtungsschrift erarbeitet und vorgestellt.

Österreich sei der "Aschenbecher Europas", zeigt sich Sima besorgt. Gegen diese "unverantwortliche Retropolitik" wolle man jetzt vorgehen. Die aktuelle Regelung funktioniere nicht. In Nichtraucherbereichen von Raucherlokalen sei die gemessene Feinstaubbelastung siebenmal höher als in Lokalen, in denen das Rauchen verboten sei.

Wien geht für Rauchverbot vor VfGh

Dass die gesundheitliche Belastung durch Passivrauch in Mischlokalen eklatant hoch ist, belegt auch eine Studie, die im Februar veröffentlicht wurde. Das Fazit von Co-Autor und Innenraumklimatologe Peter Tappler: "Ein Nichtraucherbereich neben einem Raucherraum ist wie ein Pinkelbereich im Swimmingpool." Am 12. Juni soll die Klage in der Wiener Landesregierung beschlossen werden.

Argumentation

Die Anfechtungsschrift stützt sich hauptsächlich auf zwei Punkte: Einerseits wird mit dem Arbeitnehmerschutz argumentiert. Ein Kellner ist dem Rauch tagtäglich ausgesetzt, auch Lehrlinge. Das sei eine Ungleichbehandlung. Denn Arbeitnehmer an allen anderen Arbeitsstätten würden vor Passivrauch geschützt, in der Gastronomie jedoch nicht. Peter Hacker ist selbst Raucher. Für ihn sei klar, dass er nach dem Essen das Lokal verlasse, um seiner Sucht zu frönen.

Andererseits wird kritisiert, dass Kinder und Jugendliche, die nicht rauchen dürfen, trotzdem Zugang zu den Lokalen hätten. Zugleich sollen Jugendliche erst ab 18 rauchen dürfen. Das in Österreich seit Mai geltende Rauchverbot in Autos, wenn sich Kinder oder Jugendliche darin befinden, kann seit 1. Juni bei Nichteinhaltung mit einem Organmandat in Höhe von 50 Euro bestraft werden. Funk bezeichnet dies als "haarsträubende Widersprüche im Gesetz". Zugleich zeigt Funk Verständnis für jene, die sich "überreguliert" fühlen. Er wolle niemandem das Rauchen verbieten. Allerdings ende die persönliche Freiheit dort, wo sie anderen schade. Sein Sohn sei Lungenfacharzt und so bekomme Funk auch regelmäßig mit, welche Konsequenzen das Rauchen habe.

Mayer: "Glaube nicht an Erfolg"

Für den Verfassungsrechtler Heinz Mayer hat die Anfechtung kaum Chancen auf Erfolg, weil er keine Verfassungswidrigkeit erkennen könne. Zwar kennt er die Schrift noch nicht im Detail, wisse aber um die Inhalte Bescheid. Die bestehende Rechtslage werde von der Regierung fortgeführt und sei ja auch bisher verfassungskonform gewesen, sagt er. Und fügt hinzu: "Wenn etwas schädlich ist, ist es deshalb noch nicht verfassungswidrig." Nach dieser Logik müsste man auch den Straßenverkehr massiv eindämmen, sagt Mayer weiter.

Für Gastronom Wolfgang Binder, Vertreter der Wiener Kaffeehäuser in der Wirtschaftskammer Wien, ist eine erneute Kehrtwende in Sachen "Rauchen in der Gastronomie" nicht vorstellbar, in mehrfacher Hinsicht. Er fordert Rechtssicherheit und ist gegen die Klage. Der "mündige Bürger" solle selber entscheiden dürfen. Zum Schutz von Arbeitnehmern heißt es lapidar: Weil gerade ein Kellnermangel herrsche, können sich diese ja aussuchen, ob sie in einem Raucherlokal arbeiten wollen oder nicht. Ein Argument, dem weder Mayer noch Funk etwas abgewinnen können. "Hier erübrigt sich jeder Kommentar", sagt Funk.

Im Gesundheitsministerium will man die Anfechtung nicht kommentieren. Wien habe das Recht zu klagen, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Nun warte man das Urteil des VfGH ab, dann werde man Stellung beziehen.