Der Karrieresprung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Chef hatte Sebastian Kurz eine Anklage wegen Falschaussage im U-Ausschuss eingebracht, die rechtskräftig mit einem Freispruch endete. Nun zeigte der Ex-Kanzler den ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium wegen einer mutmaßlichen Falschaussage im Prozess gegen August Wöginger in Linz an. Die dortige Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet, sie bestätigte der Kleinen Zeitung Medienberichte.

Schmid ist Kronzeuge in Verfahren gegen den ÖVP-Klubchef sowie zwei Finanzbeamte, aber ebenso bei den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Ex-ÖVP-Chef Kurz und dessen engste Mitarbeiter in der Inseraten-Affäre. Diese Untersuchungen dauern noch an.

Keine Erinnerungen bei Schmid

Kern der Anzeige, die Kurz’ Anwalt Werner Suppan eingebracht hat, sind Aussagen von Schmid während der Ermittlungen sowie vor Gericht zu Postenbesetzungen der Finanzämter Freistadt und Braunau in den Jahren 2016 und 2017; die erste kurz vor dem Jahreswechsel, die zweite im Februar. Für beide Leitungsposten hatte sich ein ÖVP-Bürgermeister beworben. In Freistadt scheiterte er, die Stelle im Innviertel erhielt er.

Schmid erklärte mehrfach, dass er zum ersten Bewerbungsprozess für Freistadt kaum Erinnerungen und „wenig bis gar nichts“ mitbekommen habe. Außerdem konnte der ehemalige Generalsekretär nicht sicher sagen, ob die (wenigen) Wahrnehmungen aus dem Aktenstudium stammten oder aus einer authentischen Erinnerung. Zu den Vorgängen beim Finanzministerium Braunau hat Schmid umfassend ausgesagt.

17 Seiten Sachverhaltsdarstellung

Vor Gericht gab es allerdings mehrere Zeugenaussagen, die eine aktive Rolle Schmids auch im ersten Fall nahelegen. Eine hohe Ministeriumsbeamtin berichtete von „sehr konkreten Gerüchten“, wonach sich Schmid schon im Fall von Freistadt darüber aufgeregt haben soll, dass es „sein Kandidat“ nicht geworden ist. Ein Sektionschef sagte vor Gericht aus, er habe sogar eine Weisung von Schmid erhalten, den siegreichen Bewerber anzurufen und diesen zum Rückzug der Bewerbung zu bewegen. Der erfolgreiche Bewerber hatte diesen Anruf aus dem Finanzministerium auch bestätigt.

Kurz sieht deshalb eine Falschaussage von Schmid vor Gericht. Auf 17 Seiten sind in der Anzeige die Widersprüche bei diversen Aussagen aufgelistet. Die Anzeige liegt der Kleinen Zeitung vor. Auf das laufende Verfahren gegen Wöginger hat die Sachverhaltsdarstellung keine Auswirkungen, wobei die unterschiedlichen Wahrnehmungen zu Freistadt auch von der Verteidigung des ÖVP-Klubchefs entlastend angeführt werden. Kommende Woche sind die vorerst letzten beiden Sitzungstage in diesem Prozess vorgesehen, Anfang Mai soll das Urteil gesprochen werden.

Sollte die Staatsanwaltschaft nach ihren Ermittlungen der Darstellung des ehemaligen Kanzlers folgen, wäre der Kronzeugenstatus Schmids in Gefahr. Dieser wurde zwar bereits gewährt, kann aber jederzeit zurückgezogen werden. Eine Stellungnahme von Schmids Anwalt konnte vorerst noch nicht eingeholt werden und wird nachgereicht.