Am Anfang ging es noch um 2, maximal 2,5 Milliarden Euro Konsolidierungsbedarf pro Jahr für den Staatshaushalt bis 2028. Das war noch vor dem Sommer, und damit deutlich vor der Nationalratswahl Ende September. Jetzt, Anfang Dezember und mitten in den fragilen Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos um die Bildung einer ersten Dreier-Koalition, ist diese Summe insgesamt bereits auf 15 Milliarden Euro gewachsen. Ein gewaltiger Betrag, der sehr viele sehr unpopuläre Entscheidungen von der neuen Regierung verlangt, egal, wie diese am Ende aussieht.

Die Verantwortung für diese Summe verteilt sich auf mehrere Schultern. Da ist zum einen sicher der Einbruch des Wirtschaftswachstums in den vergangenen Jahren. Seit 2023 schrumpft Österreichs Wirtschaft, und das ist auch Gift für den Staatshaushalt und die Schuldenentwicklung, weil die Einnahmen schrumpfen, dafür aber die Ausgaben steigen. Dann sind da die gigantischen Hilfsmaßnahmen von Türkis-Grün aus der Zeit der Pandemie und hohen Inflation, die Förderpakete und Aktionen zum Kampf gegen den Klimawandel, die Energiepreisbremse und etliches mehr. Die vergangenen Jahre waren eine Zeit, als das Geld abgeschafft schien, die Ideen und Wünsche der Politik konnten kosten, was sie wollten.

Aus Sicht der SPÖ hat die ÖVP die Budgetsuppe eingebrockt ...

Und jetzt, wo die Zeit des Aufräumens und Sanierens gekommen ist, geht es darum, welches Konzept sich dabei durchsetzt, um den Haushalt wieder ins Lot zu bringen. Die ÖVP will dies bekanntlich vorrangig über die Kürzung der Ausgaben erreichen und dabei auch noch einige Einnahmen streichen, allen voran die Lohnnebenkosten. Die SPÖ will einen Mix aus niedrigeren Ausgaben und höheren Einnahmen, Letzteres vor allem für jene, die es sich leisten können. Die Senkung der Lohnnebenkosten betrachtet insbesondere die Gewerkschaft als Kampfansage.

Wer sich dabei durchsetzt, wird am Ende eine Frage der Kompromissfähigkeit sein. Und die hängt bekanntlich meistens damit zusammen, welche Partei noch Alternativen zu einer Dreier-Koalition mit dem aktuellen Personal in der Hinterhand hat. Da sind die Aussichten für die SPÖ überschaubar, während viele in der ÖVP glauben, am Ende immer noch mit Neuwahlen spekulieren zu können.

... doch die Roten sollen sie jetzt auslöffeln

Doch ein Punkt macht es für die SPÖ emotional besonders schwer, sich beim Weg der Budgetkonsolidierung eher an den ÖVP-Rezepten zu orientieren und die eigenen Prioritäten hintanzustellen: Politisch hat in den vergangenen sieben Jahren die ÖVP als Kanzlerpartei den Kurs vorgegeben, während die SPÖ macht- und einflusslos auf der Oppositionsbank gesessen ist. Ein Gutteil der Verantwortung für die missliche Lage der Republik fällt also den Türkisen zu, doch über die eigene Rolle auf dem Weg in die Budgetkrise zu sprechen, fällt der ÖVP von Kanzler Karl Nehammer abwärts mehr als schwer. Mindestens. Dass das die SPÖ von Andreas Babler abwärts wurmt, ist wiederum politisch mehr als nachvollziehbar.