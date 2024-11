Der Salzburger Gastronom und Politiker Sepp Schellhorn ist derzeit Teil der Delegation, die für die Neos an den Gesprächen zur Regierungsbildung teilnimmt. Und damit verhandelt er auch mit der SPÖ - einem möglichen Koalitionspartner. Da sorgt ein Schellhorn-Tweet zu Rudi Fußi, der gerne Andreas Babler als SPÖ-Chef ablösen möchte, für Unruhe. Denn Schellhorn befürwortet Fußis Bestrebungen.

Zustimmung Schellhorns für Fußi

Es war nur ein kurzer Tweet von Schellhorn, den er kurz nach der Pressekonferenz von Rudi Fußi auf X (vormals Twitter) absetzte. Der hatte es aber in sich: „@rudifussi hat in vielem recht. Das muss man einfach sagen.“ Bekanntermaßen will PR-Berater Fußi den amtierenden SPÖ-Chef gerne ablösen, um selbst das Amt zu übernehmen. Seine PK wurde daher zur Generalabrechnung mit den österreichischen Sozialdemokraten.

Schellhorns Zustimmung kam da bei Fußi gut an, und dieser kommentierte den Tweet des Gastronomen mit „Danke, mein Freund!“. Inzwischen wurden beide Tweets gelöscht. Nicht auf Druck der SPÖ, wie diese versicherte. Der Verdacht hatte sich aufgedrängt, da Fußi bei der PK der SPÖ vorgeworfen hatte, mit einem Dossier an persönlichen Details durch die Redaktionen zu tingeln und eine Schmutzkübelkampagne gegen ihn zu führen. Auch dem widersprach die SPÖ und denkt über „rechtliche Schritte“ gegen Fußi nach.

Natürlich reagierte auch Sepp Schellhorn gewohnt polternd auf diese Diskussion auf X: „Heast, Ihr müsst Euch das selber ausmachen!“ Sein Fokus liege auf den Regierungsverhandlungen und für ihn wichtige Themen wie Wirtschaft, Inflation und Steuern.