In einer gemeinsamen Aussendung haben am Dienstag ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Karl Nehammer, SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger Details zu den am Donnerstag offiziell startenden Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung öffentlich gemacht. Die sieben themenorientierten Hauptgruppen konstituieren sich demnach bereits heute. An deren Spitze steht je ein Vertreter von ÖVP und SPÖ, die Neos haben jeweils eine Doppelspitze benannt.

Dabei gibt es durchaus einige Überraschungen: Dass für die SPÖ Gewerkschafter Josef „Sepp“ Muchitsch die Gruppe „Gesundheit, Pflege, Arbeit und Soziales“ mit ÖVP-Klubobmann August Wöginger verhandelt, war absehbar. Überraschender ist, dass mit der steirischen Landesrätin Barbara Eiblinger-Miedl für die ÖVP die Themengruppe Bildung, Innovation und Zukunft verantwortet. Im Land ist die 44-Jährige für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung zuständig.

Das sind die Hauptgruppen und ihre Leitungen

Gruppe 1: Wirtschaft und Infrastruktur

Leitung: Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Michaela Schmid (SPÖ), Sepp Schellhorn und Markus Hofer (beide Neos)

Gruppe 2: Inflationsbekämpfung und Wohnen

Leitung: Claudia Plakolm (ÖVP), Julia Herr (SPÖ), Sepp Schellhorn und Karin Doppelbauer (beide Neos)

Gruppe 3: Sicherheit, Migration & Integration

Leitung: Christian Stocker, (ÖVP) Philip Kucher (SPÖ), Douglas Hoyos und Yannick Shetty (beide Neos)

Gruppe 4: Gesundheit, Pflege, Arbeit und Soziales

Leitung: August Wöginger (ÖVP), Josef Muchitsch (SPÖ), Johannes Gasser und Lukas Sustala (beide Neos)

Gruppe 5: Frauen, Staat, Gesellschaft, Internationales und EU

Leitung: Karoline Edtstadler (ÖVP), Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Niki Scherak und Stephanie Krisper (beide Neos)

Gruppe 6: Regionen, Mobilität, Klima und Landwirtschaft

Leitung: Georg Strasser (ÖVP), Sven Hergovich (SPÖ), Michael Bernhard und Karin Doppelbauer (beide Neos)

Gruppe 7: Bildung, Innovation und Zukunft

Leitung: Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), Elisabeth Mayr (SPÖ), Christoph Wiederkehr und Martina Künsberg Sarre (beide Neos)