Die Tapetentür bleibt geschlossen. Knapp einen Monat nach der Landtagswahl in Vorarlberg steht die erneute Angelobung von Markus Wallner (ÖVP) als Landeshauptmann an. Innerhalb weniger Wochen einigte sich die Vorarlberger ÖVP mit der FPÖ von Christof Bitschi auf eine Zusammenarbeit. Zuvor hatte die ÖVP gemeinsam mit den Grünen regiert.

Die Angelobung von Landeshauptleuten ist eigentlich Sache des Bundespräsidenten. Doch Alexander Van der Bellen erholt sich derzeit von einer Bandscheiben-Operation. Vertreten wird er durch Bundeskanzler Karl Nehammer, der deshalb auch die Angelobung seines Parteikollegen vornehmen wird. Stattfinden wird diese um 14.00 Uhr in der Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg in Wien, allerdings nicht im Maria-Theresien-Zimmer mit seiner bekannten Tapetentür, sondern im benachbarten Spiegelzimmer.

Bei der Landtagswahl in Salzburg am 13. Oktober blieb die ÖVP mit 38,3 Prozent stimmenstärkste Partei, die FPÖ verdoppelte ihren Stimmenanteil und kam auf 28 Prozent. Eine Woche nach der Wahl hatten die beiden Parteien mit Regierungsverhandlungen begonnen, vergangene Woche wurde die neue Landesregierung, die aus fünf ÖVP- und zwei FPÖ-Mitgliedern besteht, vom Landtag gewählt und anschließend angelobt.