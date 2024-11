Im Vorfeld der US-Wahl war darüber spekuliert worden, ob angesichts des zu erwartenden Kopf-an-Kopf-Rennens sich die geneigte Öffentlichkeit nicht ein paar Tage gedulden müsse, ehe klar wird, wer am 20. Jänner ins Weiße Haus einzieht. Doch es kam - wieder einmal – anders. Man musste allerdings schon sehr genau hinschauen, hinhören, um zu erkennen, dass es nicht die Nacht der Kamala Harris werden würde.

Trump hatte immer die Nase vorn

Ab ein Uhr nachts trudelten die Ergebnisse ein, alles fiel wie erwartet aus. Zum Auftakt holte Ex-Präsident Donald Trump Indiana und Kentucky, die demokratische Vizepräsidentin Vermont, bald danach kamen Florida, South Carolina und Alabama bei Trump zu, Harris sicherte sich im Gegenzug die Stimmen von Massachusetts, Maryland oder Connecticut. In diesem Stil ging es über Stunden weiter, Überraschungen gab es vorerst keine, so wie prognostiziert, also ohne Ausreißer bei der Bekanntgabe der jeweiligen Gewinner in den US-Staaten.

Schon sehr früh erste Anzeichen

Doch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, so gegen zwei Uhr deutete sich an, dass zum zweiten Mal innerhalb von acht Jahren den Demokraten ein Triumph bei US-Wahlen mit einer weiblichen Spitzenkandidatin verwehrt bleiben dürfte. Über Stunden wurden etwa auf CNN von John King einzelne Sprengelergebnisse aufgerufen. Bald kristallisierte sich heraus, dass Harris in vielen Fällen hinter ihren Erwartungen zurückbleibt, schlechter abschneidet als Biden 2020, Trump hingegen alle Erwartungen übertrifft, besser liegt als bei seiner Niederlage 2020. So gewann Harris zwar New Hampshire, aber mit deutlich geringeremVorsprung, Trump siegte überraschend souverän in Florida.

Um 3 Uhr 20 war das Rennen gelaufen

Alle TV-Sender mahnten zur Vorsicht, warnten unablässig vor vorläufigen Schlüssen: der Auszählungsgrad sei zu gering, der County nicht repräsentativ genug, die ausgezählten Stimmen nicht repräsentativ, weil wie etwa bei Pennsylvania nur die Briefwahlstimmen berücksichtigt wurden. Erst 150 der in Summe 338 Wahlmännerstimmen waren vergeben, als die „New York Times“ gegen 2 Uhr 30 als erstes bedeutendes US-Medium andeutete, dass Trump die Wahl gewinnen könnte. Um 3 Uhr 20 ging das nicht gerade Trump-freundliche Blatt bereits von einem Trump-Sieg aus– mit 69-prozentiger Wahrscheinlichkeit.

Erster Swing State erst um 5 Uhr 20

Da war das Rennen bereits gelaufen. Erst zwei Stunden später lag das definitive Ergebnis des ersten Swing States, North Carolina, vor. Zu diesem Zeitpunkt hatten viele Anhänger die Harris-Wahlparty bereits verlassen.