Innenpolitischer Paukenschlag: Verfassungsministerin Karoline Edtstadler steht der nächsten Bundesregierung nicht mehr als Ministerin zur Verfügung. Ein Sprecher der Ministerin bestätigt einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung. Sie stehe bis zur Angelobung der nächsten Regierung weiterhin als Ministerin zur Verfügung, auch bleibe sie Mitglied des ÖVP-Verhandlungsteams. Die Juristin werde in ihrer Heimatstadt Salzburg eine Anwaltskanzlei eröffnen, dem Parlament wolle sie in der nächsten Legislaturperiode angehören. Edtstadler selbst war für die Kleine Zeitung vorerst nicht erreichbar.

Haussegen hängt schief in ÖVP

Über die Hintergründe des überraschenden Rückzugs kann nur spekuliert werden, es ist allerdings ein offenes Geheimnis, dass die Chemie zwischen Edtstadler und Nehammer nicht stimmt. Die ausgewiesene Juristin, die vor ihrer Übersiedelung nach Wien am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gearbeitet hat, hatte sich Hoffnungen auf die Nachfolge von Johannes Hahn als EU-Kommissar gemacht, das Rennen machte - eher überrascht - Magnus Brunner, der nie Ambitionen auf einen Job in Brüssel hatte. Zur engen Vertrauten des Kanzlers stieg in den letzten Jahren stattdessen Familienministerin Susanne Raab auf.

ÖVP muss auf einige Minister verzichten

Auch musste Edtstadler damit rechnen, bei der Vergabe der neuen Ministerposten in einer Dreiparteienkoalition leer auszugehen. Die Niederösterreicher Gerhard Karner und Klaudia Tanner gelten als fix gesetzt, auch Staatssekretärin Claudia Plakolm (als Ministerin), ebenso Raab. Martin Polaschek hat schlechte Karten, Magnus Brunner und Martin Kocher haben schon anderswo beruflich angedockt (EU-Kommission, Nationalbank). Statt eines Tages vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, hat Edtstadler nun das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen.

Auch wurde immer wieder gemutmaßt, dass sich Edtstadler Hoffnungen auf die Nehammer-Nachfolge gemacht habe, sollte dieser bei der Wahl scheitern. Dem Vernehmen nach wollte der ÖVP-Chef die Salzburgerin zur Spitzenkandidatin zur EU-Wahl machen, was sie allerdings abgelehnt hat. Auch bei der Vergabe der Chefposten im Präsidium des Parlaments ging die 43-jährige Salzburgerin leer aus, den Vorzug erhielt der einstige Generalsekretär des Wirtschaftsbundes Peter Haubner.

Nachfolgerin von Haslauer in Salzburg?

Möglicherweise kommt Edtstadler als Nachfolgerin des Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Hauslauer ins Spiel. Dieser dürfte im Laufe der Legislaturperiode den Sessel räumen. Edtstadtler wurde von Sebastian Kurz in die Regierung geholt, zunächst als Staatssekretärin im Innenministerium unter Herbert Kickl, dann als Verfassungs- und Europaministerin.