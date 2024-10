Einer Politik mit „anonymen Anzeigen und leeren Anschuldigungen“, so ÖVP-erklärte Generalsekretär Christian Stocker im staatstragenden Ton, müsse eine Absage erteilt werden. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass die Ermittlungen gegen Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sowie den einstigen Generalsekretär des Finanzministeriums Thomas Schmid eingestellt wurden. Im Raum stand der Verdacht des Amtsmissbrauchs rund um die „Dr. Erwin Pröll Privatstiftung“.

Das Dilemma ist echt – und wurde seit der Flut an Verdachtsmomenten und Ermittlungsverfahren im Zuge der Ibiza-Affäre zum Dauerthema der Innenpolitik. Dabei haben Parteien und Politiker schon davor immer wieder versucht, mit strafrechtlichen Vorwürfen der Konkurrenz zu schaden. Übrigens alle. Die Kunst, eine Sachverhaltsdarstellung zu verfassen, ist längst in allen Parteien gang und gäbe. Für Medien genügt das oft, um über den Vorwurf einer strafbaren Handlung zu berichten. Sollte sich am Ende herausstellen, dass der Verdacht einer eingehenden Überprüfung der Ermittlungsbehörde nicht standhält, sind oft Monate ins Land gezogen. Und diese Nachricht schafft es selten in die großen Schlagzeilen.

Die Justiz, genauer die Ermittlungsbehörden, geraten dabei immer wieder zwischen die Fronten der Politik. Deren Arbeit wird von allen Seiten politisch aufgeladen. Jeder Schritt der Staatsanwaltschaften, allen voran der für politische Causen federführenden Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), wird von den einen als Sieg der unabhängigen Justiz bejubelt und von den anderen als Mittel einer parteipolitisch agierenden Behörde verdammt. Dabei sind sie verpflichtet, jeden Verdacht einer strafbaren Handlung zu prüfen und bei konkreten Anhaltspunkten Ermittlungen einzuleiten. Wer ohne ernsthafte Prüfung einen Verdacht wegwischt, macht sich selbst schuldig.

Doch das ist noch längst kein Hinweis auf ein schuldhaftes Verhalten eines Beschuldigten. Es gilt die Unschuldsvermutung bis zum letztinstanzlichen Urteil vor einem unabhängigen Gericht.