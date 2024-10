Österreich feiert am Nationalfeiertag die "immerwährende Neutralität", die der Nationalrat am 26. Oktober 1955 beschlossen hat. Die offiziellen Feierlichkeiten begannen mit der Bundeshymne und dem Abschreiten der Ehrenkompanie der Garde durch Oberbefehlshaber Van der Bellen und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Danach legten sie Kränze im Weiheraum beim Äußeren Burgtor nieder. Das Prozedere wiederholte sich wenig später mit der scheidenden türkis-grünen Bundesregierung mit Karl Nehammer (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) an der Spitze.

Nächster Programmpunkt ist am Vormittag die feierliche Angelobung von über tausend Rekruten. Dabei werden unter anderem Bundespräsident Van der Bellen und Kanzler Nehammer Reden halten.

Angelobung im Livestream:

Neben der Leistungsschau des Heeres mit Hubschraubern und Panzern zum Angreifen öffnen zahlreiche Institutionen und Ministerien ihre Tore. Mit dabei sind etwa das Parlament mit dem neuen Präsidium, die Präsidentschaftskanzlei oder das Bundeskanzleramt.