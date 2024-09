Achterbahn der Gefühle bei der ÖVP: Das größte Minus, aber immerhin Platz zwei

Reportage. Der türkise Traum vom Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÖ platzte wie eine Seifenblase. Doch an ÖVP-Chef Nehammer will in der Partei keiner rütteln.