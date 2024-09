Kurz vor und nach Wahlen brodelt die Gerüchteküche in der ohnehin bei Vertraulichen höchst mitteilungsbedürftigen Bundeshauptstadt verlässlich. Dabei fällt mit erstaunlicher Hartnäckigkeit der Name von Christian Kern. Dem ehemaligen Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzenden wollen manche Kreise gesteigerte Lust auf eine Rückkehr ins politische Scheinwerferlicht andichten.

Eine Chance, diese Spekulation auf ihren Faktengehalt zu überprüfen, bietet sich ausgerechnet am Wahlsonntag: Da wird Kern mit seinem einstigen Regierungsspezi Reinhold Mitterlehner (ÖVP) im Wiener Café Landtmann das Ergebnis der Nationalratswahl kommentieren – und das auch noch „live“ ab der ersten Hochrechnung nach 17 Uhr. Mit dabei sind auch die ehemaligen Pressesprecher von Viktor Klima (SPÖ) und Wolfgang Schüssel (ÖVP) und nunmehrigen Politikberater Josef Kalina und Heidi Glück.

Im Visier von Hackern gerieten am Montag die Bundespartei und Tiroler Landespartei der ÖVP. Dabei soll es sich um eine sogenannte DDoS-Attacke handeln, die jedoch abgewehrt werden konnte, wie es aus der ÖVP hieß. Zumindest die Homepage der Tiroler Partei war am Nachmittag „vorübergehend offline“, Daten sollen jedoch nicht „abgeflossen“ sein. Über die digitalen Angreifer ist nichts bekannt.

Für Aufregung am politischen Parkett sorgen auch die Zu- beziehungsweise Nichtzulassung einiger hart rechter Medien zur Berichterstattung am Wahlsonntag ins Medienzentrum des Parlaments. So ortete FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker einen „Spitzelstaat“, weil einem Journalisten von Report24 und zwei weiteren Medien die Akkreditierung verwehrt wurde. Umgekehrt empörten sich Grüne und Neos über die Akkreditierung, dass der Onlinesender Auf1 einen Platz erhielt.