Worüber du nicht reden willst, darüber solltest du schweigen. So könnte in Abwandlung eines bekannten Zitats des berühmten Philosophen Ludwig Wittgenstein die Devise dieses Wahlkampfs lauten. Fügt man die Wahlprogramme der fünf im Parlament vertretenen Parteien aneinander, dann türmt sich ein Stapel auf, der exakt 638 Seiten umfasst. Aber wer nun meint, dass darin alle Fragen, die von Relevanz für Österreichs Zukunft sind, angeschnitten werden, irrt. Denn um einige heiße Eisen machen die Parteien einen großen Bogen. Nur die Neos kratzen etwas an den Tabus.