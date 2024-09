Jura Soyfers Gedicht „Lied des einfachen Menschen“ aus dem Jahr 1936 wurde schon oft vertont. Am bekanntesten ist wohl die Version der linken Wiener Gruppe „Schmetterlinge“ aus 1981, bei der auch Willi Resetarits mit dabei war. Nun steuern die beiden Musiker Mira Lu Kovacs und Clemens Wenger eine neue Version extra für die Kampagne „Wir für Andi Babler“ bei. Zu diesem Zweck haben sie die eher dunklen, skeptischen Textzeilen Soyfers für Wahlkampfzwecke im Jahr 2024 ins Optimistische adaptiert. Verpackt ist das langsame, betont rührselige Lied in ein zweiminütiges Kampagnenvideo, das Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zeigt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Ausdruck bringen soll.

Am Donnerstag treffen sich die Spitzenkandidaten zur nächsten TV-Elefantenrunde. Auf Servus TV diskutieren Nehammer, Babler, Kickl & Co ab 21.50 Uhr.

Einen gemeinsamen Video-Aufruf zur Teilnahme an der Nationalratswahl am 29. September haben am Mittwoch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) mit seinen beiden Stellvertretern Doris Bures (SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ) veröffentlicht: „Nützen Sie Ihr Wahlrecht und bestimmen Sie die Zukunft Österreichs mit!“

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP, Mitte) mit seinen Stellvertretern Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) Norbert Hofer (FPÖ, rechts) © APA / Georg Hochmuth

Wer vom Nationalratswahlkampf nicht schon genug hat, kann seiner Lust nun auch mit einem Brettspiel frönen. Es trägt den Titel „Das politische Talent“. Spieler schlüpfen dabei in die Rollen von Parteien, bestreiten Wahlkämpfe und versuchen, Teil der Regierung zu werden. Misslingt das Vorhaben und landet man in der Oppositionsrolle, kann man der Regierung durch verschiedene Aktionen das Leben schwer machen und im nächsten Wahlkampf zurückschlagen. Also fast wie in der echten Politik!

Biblische Wahlhilfe, Pass Egal Wahl und mehr Wirtschaftsbildung

Sogar der Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, der armenisch-apostolische Bischof Tiran Petrosyan, meldet sich zur Nationalratswahl zu Wort. Weil es „zur Demokratie, zur Achtung der Menschenrechte, zu Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und gegenseitigem Respekt .... keine Alternative“ gebe, habe der Rat auf www.oekumene.at eine biblisch begründete Orientierungshilfe veröffentlicht, „um das Gewissen zu schärfen, die eigene Meinung verantwortungsbewusst zu prüfen, wohlbegründete Entscheidungen zu treffen und darüber freimütig mit anderen ins Gespräch zu kommen“.

Handfester ist da die fast schon traditionelle Initiative „Pass Egal Wahl“ der NGO SOS Mitmensch. Auch in über 100 Schulen wird diese Wahl außer Konkurrenz abgehalten. Damit sollen auch jene mehr als 50.000 Schüler im Wahlalter eine symbolische Beteiligungsmöglichkeit erhalten, die mangels heimischer Staatsbürgerschaft von demokratischer Mitbestimmung ausgeschlossen seien. Die FPÖ hat damit wenig Freude: Laut Bildungssprecher Hermann Brückl haben EU-Bürger hierzulande ohnehin die Möglichkeit, an Gemeinderatswahlen und EU-Wahlen teilzunehmen, was aus freiheitlicher Sicht „völlig ausreichend“ sei. Alles darüber hinaus sei „Politik gegen die heimische Bevölkerung“.

Ein handfest praktisches Anliegen hat die Allianz „Wirtschaftsbildung JETZT“, der Arbeiter- und Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Oesterreichische Nationalbank und mehrere Stiftungen angehören. Diese fordert die Verankerung von lebensnaher Wirtschaftsbildung im nächsten Regierungsprogramm. Konkret geht es um eine Weiterentwicklung von Lehreraus- und Weiterbildung, hochqualitative Wirtschaftsbildungs-Lernmedien und eine flächendeckende Unterstützung der Schulstandorte.