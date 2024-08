Werner Kogler hat die Grünen nach ihrer vernichtenden Niederlage 2017, als sie mit dem Scheitern an der 4-Prozent-Hürde die Höchststrafe für interne Streitereien ausfassten, nur zwei Jahre später fast im Alleingang mit einem Rekordergebnis von 13,9 Prozent und erstmals in die Bundesregierung geführt. Führt der gleiche Spitzenkandidat die Partei nun wieder mit einem kräftigen Stimmenminus aus der Regierung zurück in die Opposition?

Zumindest im ersten großen TV-Interview dieses Wahlkampfs hat der 62-jährige Vizekanzler nicht den Eindruck hinterlassen, dem grünen Wahlkampf neue Kraft und Dynamik verleihen zu können. Im ORF-Sommergespräch mit Martin Thür am Montagabend vor im Schnitt 526.000 Zusehern wirkte der steirische Politikprofi bei etlichen Fragen überrascht und unvorbereitet: Der Vorwurf, dass die Grünen als Regierungspartei bei Postenbesetzungen nicht viel anders agierten als jede andere Partei auch, war absehbar angesichts der jüngsten Personalpakete, bei denen ÖVP wie Grüne jeweils Vertraute versorgten. Auch die Kritik, dass die Zwei-Klassen-Medizin unter drei grünen Gesundheitsministern weiter fortgeschritten sei, konnte Kogler nicht mit überzeugenden Gegenargumenten entkräften. Allein beim Kernthema Klima- und Umweltschutz konnte der Spitzenkandidat punkten und eine klare Abgrenzung zur Konkurrenz ziehen.

Der Rückenwind von 2019 wurde zu Gegenwind für 2024

Zwar ist der Klimawandel auch in diesem Sommer wieder in aller Munde, doch den Grünen fehlt eine positive und überparteiliche Bewegung, wie sie 2019 noch in Form von „Fridays for Future“ existierte und von der die Grünen massiv bei Wahlen profitierten. Fünf Jahre später muss die Partei in Wirklichkeit froh sein, dass die „Letzte Generation“ ein Ende ihrer polarisierenden Straßenblockaden ankündigte und nicht flächendeckend im Hochwahlkampf die Bürger vergrault.

Koglers Leistung bleibt. Seine Rhetorik ist mäandernd, wie sie immer schon war. Entgegen einer weit verbreiteten Erwartung hat es in der türkis-grünen Koalition nicht die Grünen zerbröselt, sondern in erster Linie die Kanzlerpartei. Doch vergangene Verdienste, seien sie politisch oder persönlich, sind keine ausreichende Grundlage für einen erfolgreichen Wahlkampf um ein Mandat der Wählerinnen und Wähler für die kommenden fünf Jahre.

Andererseits ist der Weg bis zum 29. September noch gepflastert mit unzähligen weiteren Gesprächen, Duellen und Konfrontationen. Also Gelegenheiten im Übermaß für konkrete Botschaften an das eigene Wählerpotenzial. Was jede Partei unbedingt fürchten muss: Ein Abwärtssog, der sich durch den Wahlkampf zieht. Dem folgt meist eine böse Überraschung am Wahlabend.