Knapp vor der Sommerpause, die wegen des Nationalratswahlkampfs ohnehin keine echte Sommerpause sein wird, hat die ÖVP am Montag und Dienstag noch einmal ihre Mandatare aus Nationalrat, Bundesrat, Landtagen, die türkisen Regierungsmitglieder sowie etliche Mitarbeiter zu einem Motivationstreffen zusammengerufen. In der Österreich-Idylle am Wolfgangsee zu St. Wolfgang haben sich die fast 400 Funktionäre noch einmal auf die Kernthemen des Österreichplans von Kanzler und Parteichef Karl Nehammer eingeschworen.

Vor allem aber ging es in der zweitägigen Klausur fernab aller Medienöffentlichkeit darum, den Glauben an einen türkisen Erfolg bei der Nationalratswahl am 29. September einzuimpfen. Seit man es bei der EU-Wahl schwarz auf weiß hat, bis auf 0,8 Prozentpunkte an die FPÖ herangerückt zu sein und 1,3 Prozentpunkte vor der SPÖ zu liegen, wird intern wieder Platz eins als Ziel ausgegeben.

In Arbeitsgruppen wurden die bekannten Themenschwerpunkte Familie, Leistung und Sicherheit vertieft. Die Einpeitscher für den Auftritt Nehammers gaben in St. Wolfgang Klubchef August Wöginger, Generalsekretär Christian Stocker, Wahlkampfmanager Bernhard Ebner und Bundesgeschäftsführer Alexander Pröll, der Sohn von Ex-OVP-Chef Josef Pröll.