Der Koalitionspartner hatte die Vorlage geliefert, Werner Kogler staubte bei seiner Rede auf dem grünen Bundeskongress ab: „Die Grünen haben ihr wahres Gesicht gezeigt“, zitierte der Vizekanzler den Kanzler. Was Karl Nehammer als Anklage meinte, verstehen die Grünen als Lob. „Wir sind die Durchsetzer-Partei“, sagte Kogler in seiner Rede. Er wurde mit 94,5 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt.

Der Bundeskongress, auf dem die Grünen ihre Liste für die Nationalratswahl wählen, hatte kurz nach dem Start bereits seinen ersten Höhepunkt, bei den Grußworten von Gastgeberin Judith Pühringer, der grünen Co-Chefin in Wien: „Leonore, Danke für das Renaturierungsgesetz.“ Eine Minute lang folgten Jubel und stehende Ovationen für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die sich um Listenplatz zwei bewarb und mit 98,1 Prozent gewählt wurde.

Schon vor der Rede Koglers präsentierte die Partei in einem Video das Erreichte in fünf Jahren Regierungsbeteiligung, vom Klimaticket über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses bis zu den deutlichen Budgetsteigerungen in der Justiz. Und Kogler lieferte dann auch Persönliches, erzählte von seiner Diplomarbeit zu „Ökosteuern für Österreich“ vor Jahrzehnten, die in dieser Legislaturperiode kamen. Österreich sei nun Vorbild für andere Länder: „Das sollte uns stolz machen.“

„Grün wirkt, Grün macht den Unterschied“, sagte Kogler, der einen Großteil seiner Rede dem Umwelt- und Klimaschutz widmete und den „Gegenwind“ beschrieb, der seiner Partei entgegenwehen würde. Zum Renaturierungsgesetz sagte der Vizekanzler, dass es möglich sei, die rechtliche Tangente „anders zu sehen“ – eine kleine Handreichung in Richtung ÖVP, die er aber auch in Klimafragen als „Epizentrum der Reformblockade-Elite“ sah.

„Startschuss für Aufholjagd“

Dass es Koglers letzte Wahl sein wird, legte auch eine spontane Dankesrede von Gesundheitsminister Johannes Rauch nahe. Für den anstehenden Wahlkampf zeigte sich der grüne Parteichef aber jedenfalls motiviert: „Ich will‘s und ich kann‘s.“ Der Bundeskongress sei der „Startschuss für die Aufholjagd“.

Auch Gewessler, die vor fünf Jahren als Quereinsteigerin kam, zog über die fünf Jahre eine sehr positive Bilanz. Es sei zwar „dreimal so wild“ gewesen, wie sie gedacht habe. „Wir haben richtig viel herausgeholt“, sagte die Klimaschutzministerin. „Die ÖVP hat geglaubt, der Laden gehört ihnen. Aber das ist kein Naturgesetz.“ Die Grünen hätten gezeigt, dass sie den Unterschied machen würden. „Es zahlt sich aus, wenn die Grünen mitregieren.“

Klimaschutzministerin zu sein sei der „schönste Job der Welt“, sagte Gewessler. „Ich will weiterkämpfen. Wir sind noch nicht am Ziel, da geht noch was, da geht noch viel. Ich brenne noch genauso wie am ersten Tag“, so die ehemalige Geschäftsführerin von Global 2000.

Das höchste Parteigremium der Grünen wählt bis in den Nachmittag hinein nicht nur zwölf Plätze auf der Bundesliste, sie bestätigt auch alle Landeslisten für den Urnengang. Vor fünf Jahren kamen vier Abgeordnete über die Bundesliste in den Nationalrat. Bei Verlusten könnten es diesmal aber unter Umständen auch mehr werden, da einige Mandate über Regional- und Landeswahlkreise 2019 nur sehr knapp errungen wurden.