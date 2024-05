An den südöstlichen Grenzen Österreichs endet in politischer Hinsicht die grüne Relevanz. Die ehemalige Wiener Vizebürgermeisterin, Maria Vassilakou, unternimmt nun einen (weiteren) Versuch, dies zu ändern. Sie hat in Griechenland die neue grüne Partei „Kosmos“ mitgegründet, die erstmals bei den Wahlen zum EU-Parlament im Juni antreten wird.

Vassilakou kandidiert nicht selbst, ist aber Mitglied des Vorstandes. Als Parteichef fungiert der aktuelle EU-Mandatar Petros Kokkalis, der sich im Vorjahr von der linken Syriza abgespalten hat. Umfragen geben „Kosmos“ allerdings nur wenige Chancen. Auch frühere Grün-Parteien entwuchsen in Griechenland der Bedeutungslosigkeit nicht.

Mariahilfer Straße als Erfolgsprojekt

Die 55-Jährige kann man allerdings mit Fug und Recht als Spezialistin für besonders schwere Fälle bezeichnen. Zuerst ist es der gebürtigen Athenerin gelungen, die notorisch zerstrittene grüne Landespartei in Wien zu einen – oder jedenfalls zu disziplinieren. Im Jahr 2010 führte sie die Ökopartei in eine Stadtregierung mit der SPÖ und überraschte insofern, da sie nicht mit dem Umweltressort, sondern mit Verkehr und Stadtplanung aus den Verhandlungen kam. Ein weiser Entschluss.

Vassilakou setzte eine stark vergünstigte Jahreskarte durch, vor allem aber die Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße, der Wiener Einkaufsmeile. Die Widerstände waren enorm, Vassilakou wurde bedroht und beschimpft, sie beharrte allerdings mit bemerkenswerter Sturheit auf dem Projekt, das heute als eine der erfolgreichsten städtebaulichen Interventionen der jüngeren Vergangenheit gilt.

Ihrer Popularität waren die vielen Kämpfe nicht zuträglich. Auch in ihrer Partei waren Vassilakou am Ende nicht mehr alle grün. 2018 trat Wiens erste migrantische Vizebürgermeisterin zurück und wurde Beraterin. Als solche war sie auch für die EU-Kommission tätig, nun zieht es sie wieder – fernab der Wahlheimat Wien – in die Politik.