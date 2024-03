Der Kampf gegen Antisemitismus sei nicht Aufgabe der Jüdinnen und Juden, sondern müsse das Anliegen von allen sein, in deren Gesellschaften Judenhass auftrete: Das sagte am Mittwochabend Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) anlässlich einer Führung durch die neu gestaltete Ausstellung in der Parlamentsbibliothek vor Journalisten. Es gelte zu verhindern, „dass Jüdinnen und Juden jemals wieder ihre Koffer packen müssen“.

Unter dem Titel „Tacheles reden. Antisemitismus – Gefahr für die Demokratie“ ist die grundlegend überarbeitete und aktualisierte Ausstellung kürzlich neu gestaltet worden. Sowohl die Ereignisse um antisemitische Kunstwerke bei der Documenta 15 in Kassel als auch die Ereignisse und Folgen des Terrorangriffs der Hamas auf israelische Zivilisten vom 7. Oktober wurden dabei integriert. „Die alte Ausstellung hat ihren Zweck nicht erfüllt. Wir haben sie daher noch einmal umgestaltet, interaktiver und digitaler gemacht“, so Sobotka.

Ungebrochen aktuell: der Kampf gegen Antisemitismus © KLZ / Hämmerle

Inhaltlich widmet sich die Ausstellung, die insbesondere auf Jugendliche und Schüler ausgerichtet ist, den drei Feldern, die den Antisemitismus mit immer neuer Energie versorgen: dem rechtsextremen, dem linken wie auch dem muslimisch-migrantischen Bereich. Zeitlich beginnt die Aufarbeitung mit dem christlichen Judenhass, der vor 2000 Jahren seinen Ausgang nahm und dessen Fortschreibung bis in die Neuzeit, dessen rassistisch-nationalistischen Neuausrichtung im 19. Jahrhundert, dem millionenfachen Massenmord im Nationalsozialismus bis eben in die Gegenwart.

Während die Ära der NS-Zeit und auch die ersten Jahre nach 1945 wissenschaftlich recht gut aufgearbeitet seien, bezeichnete Sobotka die anschließenden 1950er bis 1970er als blinde Flecken der Zeitgeschichte, zumal eine ehrliche Auseinandersetzung erst in den 1980ern wieder eingesetzt habe. Dass das Thema auch heute noch relevant sei, schließt er aus dem Umstand, dass bis heute Anträge auf Opferstatus bei der Republik einlangten. Zudem seien rund 25.000 Staatsbürgerschaften an Nachkommen vergeben worden.

Vehement sprach sich Sobotka für eine Regulierung der großen Digitalplattformen aus, auf denen es aufgehängt an aktuellen Ereignissen und Entwicklungen wiederholt und teilweise sogar massenhaft zu antisemitischen, rassistischen und extremistischen Meinungsmache komme. Dies werde zu einer „Zukunftsfrage für unsere Demokratien“, ist er überzeugt.