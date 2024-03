Die Welt ist verwirrend. Vor kurzem erreichte uns die Meldung, dass sich die linksextremistische „Vulkangruppe“ zu einem Anschlag auf das neue Tesla-Werk in Berlin-Brandenburg bekannte. Ein zentraler Strommast war in Brand gesetzt worden, wodurch nicht nur die Autofabrik, sondern auch die umgebenden Gemeinden lahmgelegt wurden. Blackout. In dem Bekennerschreiben wird die vollständige Zerstörung des Werks angekündigt, zum Kampf gegen Kapitalismus und Patriarchat aufgerufen und Sympathieerklärungen für RAF-Terroristen abgegeben. Und das ganze formierte selbstredend als Aktion gegen den Klimawandel.