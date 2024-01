Am Ende war es keine Überraschung mehr, sein Name kursierte nach zahlreichen Absagen prominenterer Kandidatinnen und Kandidaten seit Wochen als Option der ÖVP für die EU-Wahl am 9. Juni. Nun ist es fix, wie die Kleine Zeitung aus verlässlicher Quelle erfuhr: Der ausgewiesene Außenpolitik- und Europaexperte, frühere Staatssekretär im Finanzministerium, Klubobmann und ÖVP-Generalsekretär Reinhold Lopatka soll die Kanzlerpartei in die EU-Wahl führen.

Die Aufgabe ist keine kleine Herausforderung für den 63-jährigen gebürtigen Vorauer, steckt die Kanzlerpartei doch in einem hartnäckigen Tief. Bei der EU-Wahl 2019 erreichte sie mit 34 Prozent noch Platz eins und das beste Ergebnis ihrer Geschichte bei EU-Wahlen.

Dem Vernehmen sucht die ÖVP noch nach einer Frau als Ergänzung zu Lopatka, hier ist die Entscheidung aber noch nicht gefallen.

FPÖ fixiert Duo Vilimsky und Steger

Am Freitagabend kürte die FPÖ ihren EU-Delegationschef Harald Vilimsky (57) auch offiziell zum Spitzenkandidaten. Auf Platz zwei tritt die Nationalratsabgeordnete Petra Steger (36) an.