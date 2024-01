Die Geschichte des spektakulären Aufstiegs und noch spektakuläreren Absturzes des Tiroler Immobilien-Investors (oder doch bloß Spekulanten?) René Benko steht, was die politische Aufarbeitung und Instrumentalisierung angeht, erst ganz am Anfang. Derzeit haben ja noch nicht einmal Gläubioger, Wirtschaftsprüfer und Insolvenzverwalter vollen Durchblick.

Die Pfändung der Innsbrucker Privatvilla Benkos durch die Republik wegen mutmaßlicher Steuerschulden in Millionenhöhe knapp vor Weihnachten lässt vermuten, dass nun die Uhren beim behördlichen Umgang mit dem in alle Richtungen bestens vernetzten Investor anders schlagen: Schluss mit Kulanz und gütlichen Regelungen der öffentlichen Hand.

Benko kann bei den anstehenden Wahlen zum Sargnagel für politische Karrieren werden. In Tirol wie im Bund sind vor allem die Oppositionsparteien längst auf der Jagd nach allfälligen Sündenfällen der verantwortlichen Behörden und Politiker. Die erste Rechnung werden die Wähler am 14. April in Innsbruck ausstellen. Florian Tursky, noch Staatssekretär im Finanzministerium und ÖVP-Bürgermeister-Kandidat, könnte zum Handkuss für Missstände der Vergangenheit kommen.