„Mehr miteinander“ und „weniger übereinander“ zu reden: Dazu hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Neujahrsansprache am Montagabend aufgerufen. Denn wer sich stets nur in der eigenen Meinung bestätigen lasse, der werde „nie zu neuen Erkenntnissen kommen“. „Wir haben uns in den letzten Jahren angewöhnt, uns vor allem mit denen zu unterhalten, die ohnehin derselben Meinung sind wie wir. Und ich glaube, dass das auf Dauer nicht gut für unser Zusammenleben ist.“

„Lassen Sie uns wieder mehr miteinander reden“, so der Appell Van der Bellens. Auch plädierte er dafür, „dass wir uns nicht nur in den extremen Rändern unterhalten. Schauen wir doch auch einmal, was sich in der Mitte abspielt“. Um in diese Mitte zu gelangen, müssten sich „alle“ bewegen. Dies sei immer der österreichische Weg gewesen - „und ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder mehr danach handeln“, so Van der Bellen hatte bei seinem Appell zweifellos das Superwahljahr 2024 im Blick und damit die Verantwortung der Parteien für eine konstruktive Zusammenarbeit.

In Bezug auf die zahlreichen anstehenden Wahlen sagte Van der Bellen, es möge den Parteien gelingen, „Argumente auszutauschen statt Anschuldigungen – und Ideen statt Verwünschungen“. Es dürfe auch gerne konstruktiv gestritten werden, dabei solle aber „niemals der Boden der Vernunft“ verlassen werden. „Ich habe nichts gegen Emotionen, ganz im Gegenteil. Aber in Wahlkämpfen werden sie meistens dann eingesetzt, wenn die Argumente ausgehen. Und dann holen sie selten das Beste in uns hervor.“

Lebenswerter Planet für Kinder und Enkerln

An die Bürger richtete er den Wunsch, selbst genau zu prüfen, welche Parteien denn zur Auswahl stehen: „Prüfen und beurteilen Sie die wahlwerbenden Parteien bitte auch danach, was sie aus den Menschen hervorholen. Daran kann man ganz gut erkennen, ob es sich um konstruktive Kräfte handelt oder nicht.“ Er wünsche sich „Vernunft für unsere Heimat“, „Vernunft in allen politischen Parteien“. Denn es werde auch eine Zeit nach der Wahl geben „und da sollten wir alle einander noch in die Augen sehen können“.

Explizit sprach der Präsident auch die Klimakrise an: „Es wird auch eine Zeit nach unserer Zeit geben. Ich wünsche mir, dass unsere Kinder und Enkerl dann auch noch einen lebenswerten Planeten, ein lebenswertes Österreich vorfinden.“ Klimanotstand und Treibhauseffekt seien wissenschaftlich bewiesen - „und wir alle erleben doch die Folgen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat“. „Wie ignorant muss man sein, wie entfernt von der Natur, um das nicht wahrzunehmen?“, so Van der Bellen. Die Wissenschaft und Fakten, die Wahrheit würden sich nicht ändern, „nur weil wir sie nicht glauben“. Daher wünsche er sich für 2024 auch, „dass wir nicht an Fakten rütteln, an denen es nichts zu rütteln gibt. Setzen wir unsere Energie lieber dafür ein, die Probleme zu lösen.“

Schönborn: Bemühen um Frieden auch in Österreich nötig

Bereits am Sonntag hatte Kardinal Christoph Schönborn in seiner Silvesteransprache das Bemühen um Frieden in den Mittelpunkt gestellt – auch in Österreich. Es sei keine Selbstverständlichkeit, in Frieden zu leben, betonte der Wiener Erzbischof. Friede sei „harte Arbeit“ und man müsse sich für ihn entscheiden, das gelte in der Familie genauso wie in Politik und Wirtschaft.

„Wir haben in unseren Nachrichten vor allem mit Konflikten zu tun, mit Katastrophen“, sagte der Kardinal. „Über den Frieden wird wenig geredet, weil er für selbstverständlich gehalten wird“. Es gehe darum, sich die Frage zu stellen, was Frieden tatsächlich ausmache: „Ich möchte das sehr nüchtern und klar sagen. Friede ist harte Arbeit, Friede ist anstrengend“. Das gelte es insbesondere im kommenden Wahljahr mit Europa- und Nationalratswahlen, aber auch angesichts „großer Herausforderungen“ wie Klimawandel, Inflation oder Krisen in der Weltpolitik im Blick zu behalten.

Der Kardinal betonte, Friede müsse man „wollen“, „man muss sich für ihn entscheiden“. Dies gelte in der Familie genauso wie in Politik und Wirtschaft. Dazu bedürfe es „gewisser Tugenden“: Als Beispiele nannte Schönborn, „den anderen nicht runterzumachen, sondern wertzuschätzen, auch wenn man verschiedener Ansicht ist. Das Gespräch suchen, das Gemeinsame über das Trennende stellen“. All diese Dinge seien nicht selbstverständlich.